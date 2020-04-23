Şampiyon miniklerden işaret diliyle 23 Nisan kutlaması
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23 Nisan, Güncel, Haber

Şampiyon miniklerden işaret diliyle 23 Nisan kutlaması

Başkent'te çeşitli branşlarda şampiyonlukları bulunan minik sporcular, evlerinde işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:57
Şampiyon miniklerden işaret diliyle 23 Nisan kutlaması

Başkent'te çeşitli branşlarda şampiyonlukları bulunan minik sporcular, evlerinde işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ankara'da yaşayan minik sporcular, hazırladıkları video ile hem 'evde kal' mesajı verdi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çeşitli branşlarda şampiyonlukları bulunan sporcu minikler, evde hazırladıkları videoda İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Miniklerin spor antrenörü Serap Cengiz, bu videoları birleştirerek özel bir klip hazırladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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