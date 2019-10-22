Şampiyon milli sporcu yeni yıldızlar yetiştiriyor

22.10.2019 11:18

Wushuda Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa ikinciliği dereceleri bulunan eski milli sporcu Tayfun Öztürk, Yozgat'ta eski okul binasının sınıflarını birleştirerek oluşturduğu salonda, şampiyonluk adayı yeni yıldızlar yetiştirmek için gönüllü eğitim veriyor.

Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanan Öztürk, Akdağmadeni ilçesindeki Melikli İmam Hatip Ortaokulunda hem müdür yardımcılığı hem de beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Okulun müdürü İbrahim Aydın ile Melikli İmam Hatip Ortaokuluna ait eski binada sınıfları birleştirerek spor salonuna çeviren Öztürk, köy okulunda şampiyonluk adayı sporcular yetiştirmek için wushu, kungfu ve güreş eğitimi veriyor.

Beden eğitimi dersleri dışında gönüllü eğitim veren Öztürk, Nasuh Akar, Celal Atik, Rıza Kayaalp gibi olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkaran Yozgat'a, yeni sevinçler ve gururlar yaşatmak istiyor.

Akdağmadeni Melikli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bünyesinde bulunan eski binanın iki sınıfını birleştirerek bir spor odası yaptıklarını söyledi.

Bu yıl spor dallarına güreşi de eklediklerini aktaran Aydın, okullar arası güreş turnuvalarına katılacaklarını ifade etti.

Eski milli sporcu Öztürk de köydeki çocuklara sporu sevdirmek istediğini ve bunun için mücadele verdiğini dile getirdi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan yardım alarak oluşturdukları salonun malzemelerini tedarik ettiklerini anlatan Öztürk, 2018-2019 eğitim yılında Sakarya'da düzenlenen Wushu Kungfu Türkiye Turnuvası'nda Türkiye 3, 5 ve 8'incisini çıkardıklarını kaydetti.

"Öğrencilerimiz bazen eşofman takımı bulamıyor"

Salonda yeni şampiyonlar çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Velilerimiz çok istekli, kötü arkadaş ve alışkanlıklardan uzaklaştırdığı için sporu destekliyor. Öğrencilerimiz bazen eşofman takımı bulamıyor, biz de öğretmen arkadaşlarımızla karşılamaya çalışıyoruz. Kurum kuruluşlardan yardım istiyoruz onlar da geri çevirmiyor. 50'ye yakın sporcum bulunuyor. Öğrencilerimi yeteneklerine göre yönlendirmeye çalışıyorum. Öğrencilerimin sadece Türkçe, fen ve matematikte değil, sporda da başarılı olmasını istiyorum."

Tayfun Öztürk, köyde sosyal hayatın yok denecek kadar az olduğunu, sporun çocuklar için bir sosyal aktivite olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Rabia Karataş da wushu ve kungfu ile öğretmeni sayesinde tanıştığını belirtti.

Sakarya'da düzenlenen şampiyonada wushuda Türkiye üçüncüsü olduğunu anlatan Karataş, "Hedefim milli sporcu olup ülkemi Avrupa'da ve dünyada temsil etmek." diye konuştu.

Kaynak: AA