Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini Vali Şıldak ile paylaştı
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Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini Vali Şıldak ile paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini Vali Şıldak ile paylaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğup büyüyen, 16 Türkiye şampiyonluğu, dokuz Balkan madalyası, uluslararası madalyalar ve branşında çok sayıda Türkiye rekorunu elinde bulunduran 26 yaşındaki Şahin Şenoduncu, Antalya'da düzenlenen 20.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğup büyüyen, 16 Türkiye şampiyonluğu, dokuz Balkan madalyası, uluslararası madalyalar ve branşında çok sayıda Türkiye rekorunu elinde bulunduran 26 yaşındaki Şahin Şenoduncu, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğunun gururunu Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile paylaştı.

Ayvalık'ta 7'den 70'e herkesin gurur kaynağı olan Şahin Şenoduncu'nun Vali Şıldak'ı ziyareti sırasında Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da yalnız bırakmadı. Kendisini makamında ziyaret eden şampiyon milli atlet Şahin Şenoduncu ile yakından ilgilenen ve bir süre görüşen Vali Şıldak, Şenoduncu'nun şampiyonluklarının Balıkesir'e ve ülkemize büyük gurur yaşattığını ifade ederek, genç sporcuyu tebrik etti.

Milli Atlet Şenoduncu da hedefinin; önce Avrupa şampiyonluğu ardından da, geçen yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı formayla dereceye girmek olduğunu açıkladı. - BALIKESİR

Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini Vali Şıldak ile paylaştı
Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini Vali Şıldak ile paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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