Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
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Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu

Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde son hafta mücadelesinde ligi şampiyon tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, GCT Düzce deplasmanından galip gelerek ligi noktaladı: 73-102.Denizli temsilcisi maç sonunda törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde son hafta mücadelesinde ligi şampiyon tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, GCT Düzce deplasmanından galip gelerek ligi noktaladı: 73-102.

Denizli temsilcisi maç sonunda törenle şampiyonluk kupasını aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a kupayı armağan eden Denizli Basket'te büyük sevinç yaşandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrekte Azizcan ile etkili olan Düzce, ilk çeyreği 23-17 önde kapattı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip 3 dakika içinde farkı 14'e çıkardı: 33-19. Hakan Yapar ile oyuna tutunan Denizli Basket, Mustafa ve Çağan ikilisinden de gelen katkıyla devre sonunda farkı tek hanelere çekti: 47-38.Üçüncü çeyreğe iyi başlayan yine ev sahibi taraf oldu ve 3 dakika içinde fark 15'e çıktı: 57-42. Bu andan itibaren ise oyun tamamen tersine döndü. Hakan Yapar'ın liderliğinde 4 dakika içinde 18-2'lik seri yapan konuk ekip öne geçti: 59-60. Son çeyreğin başında skor 64-68 iken, üçlüklerle oyuna damga vurup 22-0 seri yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bitime 4 dakika kala skoru 64-90'a getirdi ve maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Hakan Yapar 22 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, Barış Çağan Özkan 16 sayı ve Mustafa Kurtuldum 14 sayı ile katkı verdi. Düzce'de ise Cem Coşkun 13 sayı ile oynadı. 


- Denizli
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
Şampiyon Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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