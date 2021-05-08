Şampiyon Menemen'de belli olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyon Menemen'de belli olacak

Şampiyon Menemen'de belli olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de şampiyon yarın belli olacak.

TFF 1'inci Lig'de şampiyon yarın belli olacak. Ligde geçen hafta kümede kalışını resmen ilan eden Menemenspor, yarın evinde Süper Lig'e direkt çıkmayı hedefleyen 67 puanlı lider Adana Demirspor'u son hafta mücadelesinde konuk edecek. İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Menemenspor'da takımdan ayrılan Domgjonas forma giyemeyecek.

Son haftaya Giresunspor ve Samsunspor'la puan puana zirvede giren Adana Demirspor, İzmir deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 26 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek. Adana ekibi yenilmesi ya da berabere kalması durumunda rakipleri GZT Giresunspor veya Yılport Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜMİT KARAN'A VİRÜS ŞOKU

Menemenspor, Adana Demirspor'la oynayacağı rakip için şampiyonluk finali niteliğindeki son hafta maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Maç öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda koronavirüse rastlandı. PCR testleri pozitif sonuçlanan isimler 10 günlüğüne izolasyon altına alındı. Karan, yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İngiltere, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
İngiltere, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şampiyon Menemen'de belli olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:29:12. #1.14#

title