Şampiyon Manisa FK Zonguldak'ta terleyecek
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Şampiyon Manisa FK Zonguldak'ta terleyecek

Şampiyon Manisa FK Zonguldak'ta terleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk ve tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e çıkışını bitime haftalar kala garantileyen namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, yarın 35'inci hafta karşılaşmasında Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk ve tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e çıkışını bitime haftalar kala garantileyen namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, yarın 35'inci hafta karşılaşmasında Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Devrek İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ferhat müsabakada forma giyemeyecek. Namağlup unvanlarını sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "Sezonu şampiyon olarak bitiriyoruz. Ancak kalan 3 maçımızı da kazanmak için oynayacağız. Ligi yenilmeden bitirmek en büyük hedefimiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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