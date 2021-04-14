Şampiyon Manisa FK evinde Hacettepe ile oynayacak
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Şampiyon Manisa FK evinde Hacettepe ile oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şampiyon Manisa FK evinde Hacettepe ile oynayacak

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Hacettepe'yi konuk edecek.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Hacettepe'yi konuk edecek.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Tunç Özdemir'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Mehmet Güven ve Sertaç Çam müsabakada forma giyemeyecek. Tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Manisa FK için yarın kupa töreni düzenlenmeyecek. Ege ekibi, şampiyonluk kupasını 28 Nisan tarihinde iç sahada oynanacak Gümüşhanespor maçında havaya kaldıracak. Sezonu namağlup tamamlamak istediklerini belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "Sahaya şampiyon takım unvanıyla çıkacağız. Bu bizim için çok değerli. Kalan maçlarımızı da aynı ciddiyetle oynayıp, yenilgi almadan sezonu bitirmek istiyoruz" dedi. 


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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