Şampiyon Manisa'da Krallar Gibi Karşılandı

Manisa dün gece uyumadı. Sezon başından bu yana verdiği emeğin, döktüğü terin karşılığını Türkiye liglerinin en erken şampiyonu olarak alan Yeşil Beyazlılar, Manisa'da krallar gibi karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u adeta bağırlarına basan Yeşil Beyazlı taraftarlar, 'Şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor', ' Büyük Başkan Cengiz Ergün', Büyük Başkan Mevlüt Aktan' tezahüratlarıyla Manisa'yı inlettiler.

KUTLAMALAR BERGAMA'DA BAŞLADI

TFF 2. Lig'e Bergama deplasmanın da aldığı 2-1'lik galibiyetle merhaba diyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şampiyonluk kutlamaları Bergama 14 Eylül Stadı'nda başladı. Mücadeleyi izlemeye gelen taraftarıyla kucaklaşan futbolcuların sevinci görülmeye değerdi. Bergama 14 Eylül Stadı'nda maçın sona ermesinden başlayan kutlamalar soyunma odasında devam etti. Başkan Mevlüt Aktan, teknik heyet, futbolcular, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan, Hakan Kadayıfçılar, Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Yılmaz Gençoğlu'nun soyunma odasında ki sevinci görülmeye değerdi.

ŞAMPİYON OLDULAR, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN'E KOŞTULAR

Rahatsızlığı nedeniyle Bergama Belediyespor maçına gelemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şampiyonun sürpriziyle büyük bir sevinç yaşadı. Bergama'dan şampiyon olarak dönen yeşil beyazlılar ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün evinin önüne geldiler. Yeşil Beyazlı futbolcular ve taraftarlar, " Büyük Başkan Cengiz Ergün' tezahüratları ve yaktıkları meşalelerle başkan Cengiz Ergün'e duygu dolu anlar yaşattılar. Başkan Cengiz Ergün'de evinin balkonundan yeşil beyazlı futbolcuları ve taraftarları selamladı.

YENGELERDE ŞAMPİYONLUK TURUNDA YER ALDILAR

Manisa'da atılan şampiyonluk turunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'ın eşi Yasemin Aktan'da yer aldılar. Şampiyonluk kutlamalarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'ın eşi Yasemin Aktan'ın sevinci görülmeye değerdi.

ALPER AKÇAM MEŞALE YAKARAK KARŞILADI

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen golcü futbolcumuz Alper Akçam, takım arkadaşlarını Manisa'da meşale yakarak karşıladı.

Mehmet Yılmaz Televizyonculukta da Ustalığını Gösterdi

Şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Bergama dönüşü takım otobüsünde müthiş görüntüler vardı. Röportajları da takımın usta oyuncusu Mehmet Yılmaz yaptı. Yeşil beyazlılar, duygularını muhabirlik görevini bizim için üstlenen takımın sağ beki Mehmet Yılmaz'la paylaştı Televizyonculukta da ustalığını sergileyen Mehmet Yılmaz sorduğu sorularla arkadaşlarını terletmeyi de başardı.

MANİSA ŞAMPİYONU BAĞRINA BASTI

Şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, taraftarlar Manisa girişinde coşkulu bir şekilde karşıladı. Üç saat süren şehir turu görülmeye değerdi. Bergama Belediyespor'u 2-1 yenip ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, taraftarlar Manisa girişinde coşkulu bir şekilde karşıladı. Şampiyonu bağırlarına basan Manisalılar yaktıkları meşaleler ile şampiyonluğu karnaval havasında kutladılar. Yeşil-beyazlı futbolcular ve yönetim şehir turu attı. Alaybey köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Akgün mahallesi, Karaköy Kırmızı köprü ve Bozköy'de meşalelerle taraftarlar tarafından durdurulan kafileye esnafta içecek, meyve ikram etti. Üç saat süren şehir turu görülmeye değerdi.

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK MİMARLARINDAN BAŞKAN MEVLÜT AKTAN COŞTU

Lig'in bitimine beş hafta kala 2.Lig'e çıkışını ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yer gök yeşil beyaza bürünürken kazanılan şampiyonlukta en büyük payın sahibi Başkan Mevlüt Aktan'da kendinden geçti. Bergama'da başlayan Manisa'da sabaha kadar süren kutlamalarda sevinçten yerinde duramayan Başkan Mevlüt Aktan'ın yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Sezon başından şampiyonluğa gelinceye kadar gece gündüz kulüpten ayrılmayan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile beraber başarının baş mimarlarından olan Başkan Mevlüt Aktan'ı taraftar bağrına bastı. Herkesin takdirini kazanan Başkan Aktan ve ailesinin şampiyonluk turunda yaşadıkları sevinçte görülmeye değerdi.