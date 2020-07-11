Şampiyon Liverpool, Burnley ile yenişemedi İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı. Kaynak: AA