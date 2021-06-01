Şampiyon kupasına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

Misli.com 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

Pandemi nedeniyle kupa töreni yapılamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi tarafından gönderilen şampiyonluk kupası Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar'a takdim edildi. Kulüp binasını ziyaret ederek yeşil-kırmızılı takımı bu başarıdan dolayı tebrik eden Bayhan, kupayı Avşar'a teslim ederek bundan sonraki sezonlar için başarı dileğinde bulundu.

"Sezon öncesinde tören yapacağız"

Kupa takdimi için Bayhan'a teşekkür eden Veysi Avşar, "Gönül isterdi ki kupayı taraftarlarımızın huzurunda büyük bir coşku ile alalım. Ne var ki pandemiden dolayı bunu şimdilik yapamadık. Bu kupada sadece şampiyonluk değil, büyük bir emek ve alın teri var. İnşallah yeni sezon öncesinde hayatın normale dönmesiyle güzel bir organizasyon yaparak kupamız eşliğinde kutlama yapacağız. Bu kupa başlangıç olacak. İnşallah bunun devamını getireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyon kupasına kavuştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:19:58. #1.16#

title