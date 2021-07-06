Şampiyon karateciler mutluluğunu Başkan Erdoğan'la paylaştı
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Şampiyon karateciler mutluluğunu Başkan Erdoğan'la paylaştı

Şampiyon karateciler mutluluğunu Başkan Erdoğan'la paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yalova'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Yalova'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Yalova'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na Biga Belediyesi Karate Okulu'nun sporcuları da katıldı. 48 ilden 477 kulüp ve bin 900'ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonada ikinci olarak kupa ve madalya kazanan sporcular, yaşadıkları mutluluğu Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile paylaştı.

Türkiye Karate Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi ve Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan, Yardımcı antrenör Balkan 2'ncisi Türkiye şampiyonu Halenur Böltül, şampiyon karateciler Yıldıray Uğural, Kerem Arslan ve Zekeriya Cem Erkan'ı kutlayan Başkan Erdoğan, başarılarının devamını dileyerek hediyelerini takdim etti.

Başkan Erdoğan, "Karate Okulumuz, antrenör Süleyman Orhan hocamızın öncülüğünde ilçemizin gururu olmaya devam ediyor. Sporcularımız yurtiçi olsun yurtdışı olsun her katıldıkları şampiyona da bizleri sevindiren haberler ile dönüyorlar. Biga'mızın evlatlarının farklı farklı spor dallarıyla ilgilenmeleri de bizleri mutlu ediyor. Her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yıldıray'ı, Kerem'i ve Zekariya'yı ayrı ayrı kutluyorum. Hocalarımıza ve emeği geçen ailelerine teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın başarıları daim olsun. İnşallah daha birçok şampiyonlukta görürüz ve her zaman ülkemizin ve ilçemizin gururu olurlar" dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan ise yaptığı açıklamada, "Yalova'da yapılan Yıldızlar Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak Türkiye ikincisi olan öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Bu vesileyle sevincimizi paylaşmak adına sporcularımız ve yardımcı antrenörümüz Halenur Böltül ile birlikte bizlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ı ziyaret ettik. Belediye başkanımıza bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı müteşekkiriz. Ziyarette verdiği hediyeler ve her zaman maddi manevi olarak samimiyetle yanımızda oldukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Amacımız Biga'mızı ve Bigalı sporcularımızı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ve dünya arenalarında da adını duyurmak. Allah'ın izniyle durmak yok yola devam inşallah" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Şampiyon karateciler mutluluğunu Başkan Erdoğan'la paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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