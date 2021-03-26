Şampiyon ikizlerin hedefi olimpiyatlar

Şampiyon ikizlerin hedefi olimpiyatlar Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlatılan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz Özge ve Öykü Özbey kardeşler, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor...

Şampiyon ikizlerin hedefi olimpiyatlar

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlatılan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz Özge ve Öykü Özbey kardeşler, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor

Günde çift idman yaparak bu yıl yapılması beklenen Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanan ikizler, buradan alacakları başarıyla olimpiyat kotası almanın planını yapıyor

MERSİN - Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlayan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz Özge ve Öykü Özbey kardeşler, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor. Günde çift idman yaparak bu yıl yapılması beklenen Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanan ikizler, buradan alacakları başarıyla olimpiyat kotası almanın planını yapıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 6 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye Şampiyonu olurken, 2 yıl önce de Milli Takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederken, Özge Özbey önce üçüncü, geçen yılda ikinci olarak kürsüde yer aldı. Korona virüs dolayısıyla bir süre salonda antrenman yapamayan ikizler, bir süredir yeniden salon antrenmanlarına başladılar. Daha yapılıp, yapılmayacağı belli olmayan Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan şampiyon kardeşlerin ilk hedefi, Avrupa Şampiyonu olmak. Öte yandan Özge Özbey, son açıklanan Avrupa ve dünya sıralamasında da 52 kilogramda 3. sıradan, birinci sıraya yükseldi.

"En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak"

17 yaşındaki Özge Özbey, bu spora 2015 yılında Özgecan Aslan katledildikten sonra başladıklarını belirterek, "O dönem Ercan hocamız okulumuza gelip, tekvandoyu bize tanıttı. Bizi de daha sonra kendimizi korumak amaçlı ailemiz bu spora yönlendirdi. Şu ana kadar hocalarımız sayesinde Türkiye şampiyonluklarım, uluslararası müsabakalarda şampiyonluk, Başkanlık Kupasında birincilik, Avrupa 3'üncülüğüm ve gençlerde Avrupa 2'nciliğim var. Şu anda antrenmanlarıma sıkı şekilde devam ediyorum ve önümüzdeki ay İspanya'da yapılacak şampiyonadaki maçlara kazanmak için gidiyorum. Çünkü burada alacağım puanlar olimpiyatlara katılmak için çok önemli. En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve orada birinci olmak. Bu yıl yapılması planlanan gençler Avrupa ve dünya şampiyonasında başarı elde etmek istiyorum. Bayrağımızı orada göndere çektirmek istiyorum" dedi.

"2024 olimpiyatlarından ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz"

Öykü Özbey ise ailelerinin yönlendirmesiyle, kendilerini korumak için ikiz kardeşiyle bu spora başladığını söyledi. 2015 yılından beri birçok maç yaptığını kaydeden Özbey, "Bugüne kadar Türkiye, Balkan, uluslararası şampiyonluklarım oldu. Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil ettim. En son yapılan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında 3'üncü oldum. Eğer bu yıl yapılırsa Avrupa ve dünya şampiyonasına katılıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tabi ondan sonra 2024 olimpiyatlarından ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz. Tabi ki bu başarılarımın en büyük etkeni hocalarımızdır. Şu anda kendimi çok iyi görüyorum. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyattan çok iyi dereceler getireceğim" şeklinde konuştu.

"Sporcularımız sürekli kendini yeniyorlar, geliştiriyorlar"

Milli Takım Antrenörü Ercan Aldemir de milli sporcuların açıklanan takvimi doğrultusunda, pandemi kurallarına uygun şekilde bir süredir antrenmanlara yeniden başladıklarını söyledi. O dönemi çok iyi geçirdiklerini vurgulayan Aldemir, "10-16 Mart'ta yapılan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında 4 sporcumuz çok iyi başarı elde etti. Bunlardan bir tanesi Özge Özbey. Bütün rakiplerine 20 sayı fark atarak birinci oldu. İkizi Öykü Özbey ise üçüncü oldu. Bunun neticesinde önümüzdeki ay İspanya'da yapılacak olan uluslararası turnuvada Özge Özbey ülkemizi temsil edecek. 2 sporcumuzun da performansları çok güzel. Normalde sporcularda inişli, çıkışlı durum olabilir ama bu sporcularımızda hiç iniş olmuyor. Kendilerini sürekli yeniliyorlar, geliştiriyorlar. Günde çift idman yaparak, sporcularımız bugüne kadar çok iyi dereceler elde etti. İnanıyorum ki bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonaları yapılırsa ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Türk bayrağını göndere çektireceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektireceklerdir"

Özge Özbey'in kendi kilosunda Avrupa ve dünya sıralamasında birinci olduğunun altını çizen Aldemir, "Bu çok güzel bir durum. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor ki çok başarılı bir sporcumuz. Sporcumuz 2024 olimpiyatlarına aday. Bu şekilde çalışmalarımız devam ettiği sürece beni inanıyorum ki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ve orada bayrağımızı göndere çektirecek. Türk ve dünya sporun kriteri olimpiyatlardır. Yani Avrupa ve dünya şampiyonasından çok önemli. Olimpiyatlarda sporcularımız ülkemizi temsil etsin diye çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ