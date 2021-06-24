Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret

15 ve Yıldızlar Halter Şampiyonasından 1 Altın, 2 Bronz madalya ile dönen Halter sporcuları, Antrenörleri Gökhan Taşcı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.