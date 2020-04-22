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Kırıkkale, Avrupa, Spor

Şampiyon halterci, olimpiyatlara evinde hazırlanıyor

- Şampiyon halterci, olimpiyatlara evinde hazırlanıyor Kırıkkale'de yaşayan 15 yaşındaki milli halterci Nurgül Yüksel, 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatları'na evinin bir odasında hazırlanıyor.

22.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:10
Şampiyon halterci, olimpiyatlara evinde hazırlanıyor

- Şampiyon halterci, olimpiyatlara evinde hazırlanıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 15 yaşındaki milli halterci Nurgül Yüksel, 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatları'na evinin bir odasında hazırlanıyor.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) nedeniyle spor salonları kapatılınca, evinin bir odasında idman yapan 15 yaşındaki Nurgül Yüksel, 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Son olarak geçen yıl İsrail'in Eilat şehrinde U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan Yüksel, Covid-19 salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uydu. Antrenmanlarına ara vermek istemeyen Yüksel, idmanlarını evinin bir odasında yapmaya karar verdi. Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği, antrenörü Hayrettin Kurnaz'ın da yardımıyla salondaki antrenman aletlerini evine taşıdı. Antrenörü Hayrettin Kurnaz'dan da uzaktan eğitim alan Yüksel, 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyon olmayı hedefliyor. Avrupa üçüncüsü olduğunu belirten Yüksel, "Evde kalın, sağlıklı kalın, sporsuz kalmayın" diyerek vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Şampiyon halterci, olimpiyatlara evinde hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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