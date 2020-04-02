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Avrupa, Güncel

Şampiyon halterci değirmeni spor salonuna çevirdi

Milli halterci Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonası'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ailesine ait değirmende hazırlanıyor.

02.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:16
Şampiyon halterci değirmeni spor salonuna çevirdi

Milli halterci Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonası'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ailesine ait değirmende hazırlanıyor.

Küçük yaşta başladığı halterde ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok madalyaya ulaşan 21 yaşındaki sporcu, yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Son olarak geçen yıl Romanya'da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda şampiyon olan Ayşegül Çakın, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uydu.

Bu süreçte antrenmanlarına ara vermek istemeyen milli halterci, çalıştığı salonun Kovid-19 önlemleri kapsamında kapanmasından dolayı idmanı evinin yanındaki kendilerine ait mısır, tarhana ve biber gibi ürünlerin öğütüldüğü değirmende yapmaya karar verdi.

Milli sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve babasının da yardımıyla salondaki antrenman aletlerini iş yerine taşıdı. Değirmeni adeta spor salonuna çeviren Ayşegül, biber, tarhana ve mısır kokularının yayıldığı mekanda çalışıyor.

Antrenman programını da antrenörü Yunus Emre Demirtaş'dan telefondan alan Ayşegül Çakın, bu ay Rusya'da yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Ayşegül Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halterin zor ve devamlılık isteyen bir branş olduğunu söyledi.

Çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"Halter güce dayalı bir spor. Bu nedenle idmanı aksatmamam gerekiyor. En küçük antrenman eksikliği beni birkaç ay geriye götürür. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs nedeniyle bazı önlemler alındı. Alınan karar gereği gittiğim spor salonu da kapandı. Bundan dolayı babama ait değirmende çalışmaya başladım."

Değirmende imkanların kısıtlı olmasına rağmen aynı heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ayşegül Çakın, Rusya'dan madalya ile dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Milli halterci Ayşegül Çakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gönül isterdi ki salonda çalışayım, oranın imkanları daha iyi ama biz salonu değirmene getirdik. Şu an antrenmanlarım iyi gidiyor inşallah bir an önce bu koronavirüs ülkemizden gider. Rusya'da madalya alıp olimpiyat kotasını da garantilemek istiyorum. Olimpiyatlar da 2021 yılına ertelendi. Umarım benim için de iyi bir fırsat olur."

Kaynak: AA

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