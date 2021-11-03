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Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

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Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda şampiyon olan Mürsel Aslan, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde coşkuyla karşılandı.

ÇORUM (İHA) - Yunanistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda şampiyon olan Mürsel Aslan, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Milli sporcu, İskilip Belediyespor güreşçisi Mürsel Aslan, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya ile döndü. Şampiyonanın ardından yaşadığı Çorum'un İskilip ilçesine dönen Aslan, coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Ali Sülük'ün çiçekle karşıladığı Aslan'a bisiklet hediye edildi.

"Bizleri onurlandırdı"

Aslan'ı tebrik eden Belediye Başkanı Ali Sülük, "Çalışmalarımızın neticelerini görmek bizleri onurlandırdı. Belediye olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz her türlü sosyal aktivitelerde olmak üzere devam edecektir. Yeter ki temiz ve ahlaklı bir nesil yetişsin. Şampiyonumuza güzel günlerde kullanması için bisiklet hediye ettik" dedi. - ÇORUM

Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

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