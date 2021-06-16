Şampiyon güreşçilere DTSO'dan ödül
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Şampiyon güreşçilere DTSO'dan ödül

Şampiyon güreşçilere DTSO'dan ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), mindere çıkan ve büyük başarı elde eden Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcularına teşekkür belgesi takdim edildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), mindere çıkan ve büyük başarı elde eden Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcularına teşekkür belgesi takdim edildi.

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübünün 6 sporcusu Antalya'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında, U-15 ve U17 kategorisinde Düzce'yi temsil etti. Minderle önemli başarılar elde eden sporcular DTSO'da ağırlandı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin güreşin toplumumuz nezdinde çok özel bir yeri olduğunu belirterek "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığımız şu dönemde bile antrenmanlarını aksatmadan sürdüren ve bugünlere hazırlanan çocuklarımızı ve çocukların gelişimleri için büyük bir özveri örneği sergileyen antrenörlerimizi gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene; DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcıları İbrahim Canpolat, Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Güreş il temsilcisi Ramazan Topal, Antrenör İsmail Günal ve sporcular katılım sağladı.

Programın sonunda şampiyon olan sporculara teşekkür belgesi verildi. - DÜZCE

Şampiyon güreşçilere DTSO'dan ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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