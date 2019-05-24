Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Donk'un pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Linnes'in şutu filelerle buluştu. 0-1 23. dakikada sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza yayı içinde Erdoğan'ın vuruşunda top dışarı çıktı. 30. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Muhammed'in sert vruşunda top kaleci İsmail'in kucağında kaldı. 34. dakikada Selçuk'un pasında topla buluşan Linnes, topu penaltı noktasındaki Muğdat'a gönderdi. Muğdat şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 43. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Rybalka topu ağlara gönderdi. 2-1 45. dakikada Erdoğan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu Hakan filelere yolladı. 2-2 51. dakikada Galatasaray'ın atağında sağ kanatta topla buluşan Muğdat, topu Linnes'e bırakmak istedi ancak top kalecide kaldı. 66. dakikada Torje'nin ceza sahası dışından kullandığı sert şutunda kaleci İsmail topu çıkartmayı başardı. 72. dakikada Donk topu sağ çizgiden arka direkteki Sinan'a gönderdi. Sinan'ın şutunda kaleci Ali topu çıkarttı. 77. dakikada Özer'in pasında topla buluşan Rybalka, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-2 79. dakikada Rybalka ceza sahası dışından sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci İsmail'in çevirdiği topu Kone ağlarla buluşturdu. 4-2 82. dakikada Donk'un pasında topla buluşan Ömer topu ceza sahası içerisine ortaladı. Muğdat, kafası ile topu ağlarla buluşturdu. 4-3

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Murat Ergin Gözütok xx Sivasspor: Ali xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx (Papp dk. 67 xx), Ziya xx, Erdoğan xx (Torje dk. 65 xx), Özer xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Muhammet xx (Kone dk. 58 xx) Yedekler: Uğur, Mert, Tolgahan, Fatih Teknik sorumlu: Ersel Uzğur Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Semih xx, Emre xx (Ömer dk. 57 xx), Marcao xx, Selçuk xx, Sinan xx, Donk xxx, N'Diaye xx (Onyekur dk. 46 xx), Yunus xx (Ahmet dk. 76 ?), Muğdat xx Yedekler: Batuhan, Atalay, Ali,Celil Teknik sorumlu: Levent Şahin Goller: Rybalka (dk. 43 ve 77), Hakan (dk. 45), Kone (dk. 79) (Sivasspor), Linnes (dk. 2) Muğdat (dk. 34 ve 82) (Galatasaray) Sarı kartlar: Özer, Rybalka (Sivasspor), Onyekur (Galatasaray)

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA