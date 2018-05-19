Şampiyon Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli OIdu

Spor Toto Süper Ligde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Son yıllarda Avrupa'da istediği başarıları elde edemeyen Galatasaray'ın UEFA sıralamasındaki puanının düşük olmasından dolayı 1., 2, ve 3. torbalarda birbirinden zorlu rakipler temsilcimizi bekleyecek.

3. TORBADA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alacak olan takımların "torbaları" büyük oranda belli olurken; ön eleme turunda oynanacak olan maçlardan alınacak sonuçlar özellikle 3. ve 4. torbadan bazı değişikliklere sebep olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool, İspanyol temsilcisini yenerse 1. torbaya, yenemezse ise 3. torbaya geçecek.

4. TORBADA KESİNLEŞENLER

4. torbadan Şampiyonlar Ligi kura çekimine girecek olan Galatasaray, Almanya (Hoffenheim), İspanya (Valencia), Belçika (Club Brugge) ile birlikteÇek Cumhuriyeti, Avusturya, Belarus, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan, İskoçya, Sırbistan, İsveç, Polonya veya Danimarka gibi liglerin takımlarıyla ile aynı torbada yer alması oldukça yüksek ihtimal.

BASEL VE BENFICA KRİTİK

Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Benfica ve Basel'in bu maçlardan alacağı sonuçlar, bazı takımların torba dağılımlarını da etki edecek. İçeriğimizde yıldızlı olan takımların (Ön eleme oynayacakları maçlardan alacakları sonuçlar ya da diğer takımların sıralamalarına bağlı olarak torba değişikliği yaşanma ihtimali) torbaları %100 belli değil.

YILDIZLI TAKIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

*Yıldızlı takımlar; Torbalarda yıldızlı olarak gösterilen takımların, torba değiştirme ihtimalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından alacağı sonuçlar önemli. Örneğin; Hollanda Ligi temsilcisi Ajax, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacağı rakibini yenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi kura çekimine 3. torbadan giriş yapacak. Ya da Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i yenmesi durumunda 1. torbaya yükselecek; Real Madrid ise 2. torbaya inecek.

1.TORBA (MUHTEMEL)

Real Madrid*

Atletico Madrid

Bayern Münih

PSG

Man City

Juventus

Lokomotiv Moskova

Barcelona

2.TORBA (MUHTEMEL)

Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Benfica*

Basel*

Tottenham*

3.TORBA (MUHTEMEL)

Liverpool*

Monaco*

Lazio*

Roma

Schalke

CSKA Moskova

Salzburg*

Lyon*

Ajax*

4.TORBA (KESİN)

Galatasaray

Valencia

Club Brugge

Hoffenheim