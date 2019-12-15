Şampiyon Esma Alper çiçeklerle karşılandı

15.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:45

İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki altın, bir gümüş madalya kazanan milli sporcu Esma Alper, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.



İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası 37 ülkeden 498 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonada kızlar 15 yaş altı 81 kilo koparmada gümüş, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan İlkadım Belediyesi sporcusu Esma Alper, Türkiye'nin gururu oldu.



"İstiklal Marşı'nı okutmanın onurunu yaşadım"



Samsun İlkadım Belediyesi sporcusu milli sporcu Esma Alper, şampiyonanın ardından yurda döndü. Esma Alper'i Samsun Çarşamba Havalimanında "Hoş geldin şampiyon" pankartı ile İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, federasyon yetkilileri ve sporcuların ailesi çiçeklerle karşıladı. Karşılama sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren şampiyon Esma Alper, İstiklal Marşı'nı okutmanın onurunu yaşadığını Türk bayrağını İsrail'de dalgalandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Alper, "Öncelikle aileme, sporun ve sporcunun destekçisi olan İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğluna, antrenörlerime, Spor Müdürümüz Hakan Karaman'a, Mete Adanır Spor Kompleksimizde çalışan tüm personellerimize ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'a destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Bu onuru yaşatan, ter döken sporculara teşekkür etti



İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman ise, İlkadım'ın her alanda bir spor yatağı olduğunu ifade ederek, gençlerin spor ile ilgilenmesinin çok önemli bir faaliyet olduğuna dikkat çekti. İlkadım Belediyesi'nin sporda çok büyük başarılara imza attığını belirten Karaman, "Ülkemizde kültürde, sanatta, sporda başarıya imza atmış konumda. Sportif anlamda güzel bir başarıyı daha hanemize eklemiş olduk. Avrupa şampiyonu Esma Alper'e ve şampiyonada ter döken tüm sporcularımıza yaşattıkları onur nedeniyle canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA