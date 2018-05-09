Galli Bilardocu, Şampiyonluk Sonrası Basın Toplantısında Çıplak Oturdu
Galli bilardocu Mark Williams, şampiyonluk kazandığı maçtan sonra söz verdiği gibi basın toplantısına havluyla geldi, oturduktan sonra da havluyu çıkardı.
Bilardocu Mark Williams'a katıldığı turnuvada elde ettiği şampiyonluk pahalıya patladı!
Dünya snooker şampiyonasında üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Williams, Higgins karşısında 18-16 kazandığı final karşılaşmasının ardından, daha önce verdiği sözü tuttu.
HAVLUYLA GELİP SONRA ÇIKARDI
Şampiyon olması halinde basın toplantısına çıplak katılacağını açıklayan deneyimli isim, toplantıya sadece üzerinde bir havluyla geldi, daha sonra havluyu da çıkararak soruları yanıtladı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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Maçlarının tümünü izledim çok sempatik bir sporcu ama bizim Eurosport spikerine bir türlü yaranamadi. TV yi İngilizce izlemek zorunda kaldım. . bu tür taraflı anlatımlar Eurosport kanalına hiç yakışmıyor.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kardeş bu adam snooker şampiyonu semih ise 3 bantçı ne alakaCevap Yaz 2 Yayından KaldırBOWLİNGMİ: hepsü bilardo türü değilmü bilader. . . semüh nerde. . .2 2 Yayından Kaldır
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yiğidin malı meydandadırCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Semih saygınere ne oldu acaba :(Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır