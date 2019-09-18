Şampiyon boksörden Spor Şube Müdürü Budak'a ziyaret

18.09.2019 15:06

Bilecik'te düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan Ağrılı boksör Abdullah Ömer, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ı ziyaret etti.

Ağrı'yı temsil eden 12 yaşındaki Gökçe, 51 ilden 389 sporcunun katıldığı Bilecik'teki şampiyonada, 38.5 kiloda mücadele ettiği final maçında rakibini yenip Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Gökçe, Ağrı'ya dönüşünün ardından antrenörü Volkan Sarı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak'a makamında ziyarette bulundu.

Sporcuyu tebrik eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Budak, Ağrı'da iyi sporcuların sayısının artacağına inandığını söyledi.

Budak, gençlerimizin spora yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde ne kadar başarılı olabildiklerini görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gelecek vaat eden genç boksörümüzü ve onun şampiyon olmasında büyük katkısı olan antrenörü Sarı'yı tebrik ediyorum. Gökçe, inşallah hep böyle derecelerle bizi mutlu etmeye devam eder." dedi.

Cemil Budak, ziyarette Gökçe'ye çeşitli spor malzemeleri armağan etti.

Kaynak: AA