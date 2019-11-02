Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu

Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu

Özel Adatıp Hastanesi Dünya Boks Şampiyonu Hamid Rahimi'yi ağırladı.

02.11.2019 15:24
Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu

Özel Adatıp Hastanesi Dünya Boks Şampiyonu Hamid Rahimi'yi ağırladı.


Kıtalararası Orta Siklet Dünya Boks Şampiyonu Hamid Rahimi Özel Adatıp Sakarya Hastanesi'ne misafir oldu. Özel Adatıp Sakarya Hastanesinde saç ekim uygulaması yaptıran Antrenörü Ertan Çap'a eşlik eden Şampiyon Hamid Rahimi, Sakarya'yı ve Adatıp Hastanesini merak ettiği için Türkiye'ye geldiğini söyledi.


Hamid Rahimi'ye Sakarya'da kalacağı süre boyunca Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Saç Ekim Koordinatörü Aziz Abanoğlu eşlik edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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