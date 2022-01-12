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Şampiyon boksör Demirezen'den, Rektör Kuş'a ziyaret

Şampiyon boksör Demirezen'den, Rektör Kuş'a ziyaret
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

BALIKESİR (AA) - Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ağır sıklet boks maçında, ABD'li Gerald Washington'u teknik nakavtla mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, kendisine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

ABD'deki maçta ünlü Boksör Muhammed Ali'nin önceki eşi Khalilah Camacho Ali'nin de kendisini izleyerek desteklediğini ifade eden Demirezen, Muhammed Ali'yle eşinin yer aldığı imzalı fotoğrafı da Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a hediye etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i galibiyeti dolayısıyla tebrik ederken, milli sporcunun başarıyla gurur duyduklarını söyledi. Demirezen'in, uluslararası platformlarda Balıkesir Üniversitesini, Balıkesir'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ziyareti dolayısıyla konuğuna teşekkür etti.

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AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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