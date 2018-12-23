Şampiyon Boksçular Samsun'a Madalyayla Döndü

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları, Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye 3.'lüğü ile Samsun'a döndü.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 91 kg'da Berat Acar Türkiye Şampiyonu, 81kg'da Tamer Tok ise Türkiye 3.sü oldu. Başarıdan başarıya koşarak tüm müsabakalardan şampiyonluk ve derece ile dönen Berat Acar, geçen sene Antalya'da düzenlenen boks şampiyonasında Avrupa ikincisi olmuştu.

Kazandığı şampiyonlukları ve elde ettiği başarılarda pay sahibi olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür eden Berat Acar, "Balıkesir'den altın madalyayla Samsunumuza dönüyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun bir aradan sonra İlkadım Belediyesi sporcusu olarak Türkiye Şampiyonu olarak Samsun'a altın madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her daim yanımızda olan başarılarımızı paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a bu altın madalyayı hediye ediyoruz. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir'de düzenlen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Berat Acar ve Türkiye Üçüncüsü Tamer Tok'u tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Türkiye'nin değişik illerinden müsabakaya katılan 126 sporcu arasında finale kalan 20 sporcu içerisinden bir Türkiye şampiyonluğu ve bir üçüncülük başarısı elde elde edilmesinden büyük onur ve gurur duydum. Spora yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz destekler genç sporcularımızca hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Belediyemiz sporcuları her branşta başarıdan başarıya koşarak bizlerin gurur kaynağı oluyorlar. Her yeni başarı ile çıtayı biraz daha yükselterek daha da büyük başarılara imza atmayı başaran evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve başta antrenörlerini, teknik ekibini ve aileleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA