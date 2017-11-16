Şampiyon Boğaya Yoğun İlgi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonasında birinci olan boğa, Artvin'de yoğun ilgi gördü.



Artvin'de bir grup vatandaş, Mahir Gülşeçgin'e ait "Kadir ağa" adlı boğanın şampiyonluğunu kutlamak için 750 kiloluk boğa ile tulum ve müzik eşliğinde şehir turu attı.



Halitpaşa Meydanı'ndan Artvin Valiliği önüne kadar yürütülen şampiyon boğaya, vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, bol bol fotoğraf çektirdi.



Yürüyüşün ardından Artvin Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, boğanın etrafından horon oynadı.



Alana gelerek boğa sahibini tebrik eden Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, boğa güreşlerinin Artvin'de asırlara dayanan bir kültür olduğunu söyledi.



Başoğlu, Artvin'de boğa güreşlerinin bir kültür olarak devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Bu kültürün yaşatılması için bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyoruz. Devletimizde her daim destek verecektir. Valimiz şampiyon boğanın başarısının şehir meydanında kutlanması için gerekli desteği sağladı. Biz de bu vesileyle boğa güreşleriyle tanışarak, şampiyon boğamızı görmüş olduk. Bu geleneğin bundan sonraki nesillere de en güzel şekilde aktarılmasını temenni ediyorum."



Gülseçgin de herkese ilgiden dolayı teşekkür etti.