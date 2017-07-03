Şampiyon boğalardan şehir turu



ARTVİN - Artvin'de bu yıl 37'incisi gerçekleşen Kafkasör Boğa Güreşleri'nde 3 kategoride şampiyon olan boğalar Artvin Sokaklarında şampiyonluk turu attı.

Baş Kategorisinin şampiyonu Noyan önderliğinde gerçekleşen yürüyüş Artvin Merkez Halit Paşa Meydanı'ndan başladı. İnönü Caddesi boyunca başlayan boğaların zafer yürüyüşüne cadde üzerinde bulunan esnaflar ve vatandaşlarda ilgi gösterdi. Vatandaşlar boğalara telefonlarıyla fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı.

Halk Evi Caddesi'nden devam eden yürüyüş daha sonra yeniden Halit Paşa Meydanı'nda son buldu. Boğalar daha sonra yaylalara gitmek üzere yola çıktı.