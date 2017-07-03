Şampiyon Boğalar Artvin Caddelerinde Yürüdü

Artvin'de 37'nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında yapılan boğa güreşlerinde farklı kategorilerde şampiyon olan boğalar caddelerde dolaştırıldı.



Baş boğa kategorisinde Tayyar Güneri'ye ait "Noyan", başaltı kategorisinde Okan Gültekin'e ait "Cerattepeli", küçük orta kategorisinde Şengül Turan'a ait "Ustura Nişan" isimli boğanın güreşlerde birinci gelmesi şehir turu ile kutlandı.



Vatandaşların ilgi gösterdiği boğalar, davul zurna eşliğinde İnönü Caddesi'nden Milli İrade meydanında kadar yürüdü.



Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, meydanda yaptığı konuşmada, festival kapsamında yapılan boğa güreşlerinin Artvin tarihinin en renkli ve en uzun boğa güreşleri olduğunu söyledi.



Şampiyon boğaların bugün meydanlara indiğini belirten Yazan, "Hem uysal hem de güçlü boğalarımız var. Boğa yetiştiricilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Artvin halkı boğa güreşlerine büyük ilgi gösteriyor. Boğalar gece 1.30'a kadar güreşmesine rağmen yaklaşık 10 bin kişi bunları takip etti." dedi.



Boğacılar Spor Kulübü adına açıklama yapan boğa yetiştiricisi Haluk Koçer ise boğa güreşlerinin Artvin'in olmazsa olmazları arasında yer aldığını, Kafkasör boğa güreşlerinin bu anlamda boğaların şampiyonlar ligi olduğunu belirtti.



Kafkasör'de 7 kategoride şampiyon boğa olduğunu dile getiren Koçer, şöyle devam etti:



"Bunlardan sadece 3'ü Artvin merkezde olduğu için onları getirebildik. Kafkasör tarihinin en zorlu boğa güreşlerini izledik. Gece geç saatlere kadar boğalarımız güreşti. Artvin bizim için boğasız olmaz. Bu kapsamda bu yıl ilk kez şampiyon boğaları Artvin caddelerinde yürüttük ve bunu gelenek haline getirmek istiyoruz"



Küçük orta kategorisi şampiyonu "Ustura Nişan" isimli boğanın sahibi Şengül Turan da 5 yıldır boğa yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, "6 yaşındaki boğamla bu yıl şampiyonlar ligi Kafkasör Boğa güreşlerinde birinci olarak emeklerimin karşılığını aldım. Boğamı çok seviyorum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.