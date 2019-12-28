Şampiyon bilek güreşçi Burunlular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:20

Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu Ümit Burunlular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Burunlular, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Şampiyon sporcu, haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Başarılı sporcu Ümit Burunlular, Anadolu Ajansının haberlerini yakından takip ettiğini belirterek, birbirinden güzel karelerin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasında karar vermekte zorlandığını söyledi.



Fotoğrafların hepsinin ayrı anlamlar taşıyan birer görsel eser olduğunu dile getiren Burunlular, yıl boyunca gösterdikleri gayretten dolayı çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA