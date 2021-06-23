Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz'da açacak
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Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz'da açacak

Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz'da açacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Yeni sezon öncesi ilk etap kampını 5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapmayı planlayan Beşiktaş, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul'da başlama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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