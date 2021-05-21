Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
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Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri

Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.

Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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