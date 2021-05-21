Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri

Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz