Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü
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Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü İzmir'de önce şampiyonluğunu ilan eden ve ardından da Türkiye Kupası'nı kaldıran Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

- Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü

İSTANBUL - İzmir'de önce şampiyonluğunu ilan eden ve ardından da Türkiye Kupası'nı kaldıran Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda yenerek 16. şampiyonluğunu ilan eden ve ardından Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir'de kalan Beşiktaş, Ege'den çifte zaferle döndü. Antalyaspor'u Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda 10. zaferine ulaşan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, İstanbul'a geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kafilenin takım otobüsündeki keyifli tavrı dikkat çekti. Bugün şampiyonluk kutlamasını stadında yapacak olan Beşiktaş, saatler 19.03'ü gösterdiğinde şampiyonluk kupasını alacak.

Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü
Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü
Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü
Şampiyon Beşiktaş, İstanbul'a döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
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