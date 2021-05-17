Şampiyon Beşiktaş'ın medyatik 11'i belli oldu

Son haftaya averajla lider olarak giren ve Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta en medyatik isimler belli oldu.

Son haftaya averajla lider olarak giren ve Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta en medyatik isimler belli oldu.

Ajans Press'in medya incelemesinde, 1 Ocak-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında medyanın en çok konuştuğu ilk 11 belli oldu.

MEDYANIN ŞAMPİYONU KİM?

Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı futbolculuk kariyerinin ardından, Beşiktaş'ın teknik patronu olan Sergen Yalçın, kariyerinde teknik adam olarak ilk kupasını kaldırdı. Ajans Press'in yazılı basın ve internet sitelerini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, Sergen Yalçın hakkında 57 bin 253 haber çıkışı tespit edildi, Beşiktaş'ın efsanesi aynı zamanda takımın en medyatik ismi oldu. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş kariyerine kaldığı yerden devam AboUbakar, 37 bin 216 haberle en çok konuşulan ikinci isim olurken devre arasında Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun 25 bin 529 haberle en çok konuşulan üçüncü isim olarak kayıtlara geçti.

En uzun lig maratonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ta, en çok konuşulan diğer isimler ise sırasıyla şu şekilde oldu:

R. Ghezzal (18 bin 765), Atiba Hutchinson (18 bin 236), Adem Ljajic (17 bin 660), Wellington (15 bin 999), Cyle Larin (13 bin 134), Josef de Souza (12 bin 758), V.Rosier (8 bin 644), D. Vida (7 bin 271).

Kaynak: Demirören Haber Ajansı