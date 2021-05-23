Şampiyon başkanlar D-Smart'ta
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Şampiyon başkanlar D-Smart'ta

Şampiyon başkanlar D-Smart'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'ın başarılı başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 kupalı sezonu D-Smart'ta değerlendirecek.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'ın başarılı başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 kupalı sezonu D-Smart'ta değerlendirecek. Deneyimli gazeteci, Posta Yazarı Faik Gürses, çok sıkıntılı bir süreçte futbolda tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş ile ilgili merak edilen her şeyi soracak, başkan Ahmet Nur Çebi yanıtlayacak. Ahmet Nur Çebi özel programı 24 Mayıs Pazartesi saat 18.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta ekrana gelecek. 

GİRESUNSPOR BAŞKANI HAKAN KARAAHMET BOL'CA FUTBOL'UN KONUĞU OLUYOR44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, Bol'ca Futbol programının konuğu olacak. Uzun süre TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturduktan sonra, Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle bir ara bocalayan, fakat son dönemde tekrar galibiyet serisi yakalayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, heyecan dolu sezonu D-Smart'ta değerlendirecek. Seçil Menteş ve Emre Bol'un sorularını yanıtlayacak Hakan Karaahmet'in konuk olacağı Bol'ca Futbol 25 Mayıs Pazartesi 22.00'de D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2'de ekrana gelecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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