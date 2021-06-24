"Şampiyon Başkan"
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"Şampiyon Başkan"

'Şampiyon Başkan'
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısa süre öncesinde Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Hamdi Kutlar Caddesi'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında vatandaşlar "Şampiyon Başkan" sloganlarıyla Başkan Fatma Şahin'in yanına gelerek büyük ilgi gösterdi.

Kentin tarihi dokusunu korumak ve nesilden nesile devamlılığını sağlamak amacıyla tarihi Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Hamdi Kutlar Caddesi'nde bir dizi bakım ve onarım çalışması yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEP Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bakım ve onarımları yerinde incelemeye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i vatandaşlar bağrına bastı. Vatandaş ve esnafın "Şampiyon Başkan" sloganlarıyla karşılaşan Başkan Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den ilk davet edilen belediye başkanı olması dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şahin, istekleri kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

ŞAHİN: KÜLTÜR ŞEHRİ GAZİANTEP'E MİLYONLARCA TURİSTİN GELMESİ İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ

İncelemelerde yaptığı açıklamada Gaziantep'in kalkınma yolu olan İpekyolu'nun üzerinde olduğunu hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu şehir bakırı işleyip ekmeğe, tada lezzete dönüştüren ustalarımızın, ahilerin yolunda. Kendiliğinden olan bir iş değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski bir medeniyet var. Her birimin de 3-4 kuşak öncesi, dedesinin dedesi bakırcı. Bütün arkadaşlarımızla yoğun çalıştık. Burada bir çatı düzenlemesi gerekiyordu. Bunu yerinde gördük. İstişare edip daha neler yapabiliriz onu konuşuyoruz ve bunun sonunda 'Kültür Şehri Gaziantep' için, milyonlarca turistin gelmesi için büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık ise yapılan çatı işleri ve onarımların önemine vurgu yaparak, dış yapıyı büyükşehir belediyesi yapıp içini de biz doldurunca ortaya bir başarının çıktığını ve bunu da her yerde gururla söylediklerini aktardı.

Bakırcılar Çarşısı esnafı Tamer Acel ve Ekrem Tayşi, büyükşehirin çatı ve onarım çalışmasının sadece esnafı değil gelen turisti de memnun ettiğini daha rahat ortamda alışveriş yaptıklarını söyledi.

İNCELEME YAPILAN ÇARŞILARDA NELER DÜZENLENDİ?

İnceleme yapılan tarihi Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEP Şube Müdürlüğü ekipleri, zamanla olumsuz hava şartlarından ve zararlı egzoz gazlarından kaynaklı imalatların tahrip olması nedeniyle bakım-onarım çalışmalarına girişti. Bu kapsamda "Bakırcılar Çarşısı Saçak, Oluk, Kiremit ve Üst Örtü Yenileme İşi" projesine istinaden Bakırcılar, Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarını da kapsayan toplamda 8 sokak ve 280 dükkânı yeni görünümüne kavuşturdu. Öte yandan Hamdi Kutlar Caddesi'nde yaşanan deformasyonların giderilmesi ve turistik bölgede araçların daha konforlu seyahat edebilmesi için yol bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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