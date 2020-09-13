Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor
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Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda A.Hatayaspor ile karşılaşacak.

Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor
13.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:16

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda A.Hatayaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 dönemini Hatayspor deplasmanında açıyor. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.00'de Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Hatayspor ile mücadele edecek.

HEDEF GALİBİYETLE BAŞLAMAK

Başakşehir; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda ter dökeceği yeni sezona Hatay temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Geride kalan sezonda ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden İstanbul ekibi, ondan önceki üç sezona ise gol yemeden aldığı galibiyetlerle start vermişti.

KADROYA 3 TAKVİYE

Bir yandan da kadro planlamasını sürdüren turuncu-lacivertli takım, Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırırken; Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı ise renklerine bağladı.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Hatayspor ile Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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