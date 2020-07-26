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Şampiyon Başakşehir kupasını aldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, kupasını aldı.

Şampiyon Başakşehir kupasını aldı
26.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 23:22

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, kupasını aldı. Fatih Terim Stadı'ndaki etkinliğe belirli sayıda taraftar da katıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 69 puanla lider olarak bitiren Başakşehir, kupasına kavuştu. Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara turuncu-lacivertli takım üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Kasımpaşa maçının ardından stada hareket eden Medipol Başakşehir, yol boyunca meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarlar da arabalarıyla otobüse eşlik etti.

Belirli sayıda taraftar alındı

Şampiyonluk organizasyonunda 17 bin 300 kişilik Fatih Terim Stadı'na korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bin 500 davetli alındı. Sağlık ekipleri, stat girişinde futbolseverlerin ateşlerini ölçerek gerekli kontrolleri yaptı. Yaklaşık 4 saat süren etkinlikle turuncu-lacivertli taraftarlar da ellerindeki Başakşehir bayraklarını sallayarak şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şarkıcılar taraftarı coşturdu

Başakşehir'in şampiyonluk organizasyonunda sahanın ortasına "Türkiye'nin Yeni Şampiyonu" yazılı dev bir platform kurulurken, şarkıcılar sahne aldı. Fettah Can, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın şarkılarıyla taraftarı coşturduğu gecede özel ışık şovları ve animasyonlar da kullanıldı.

Sahnenin dört bir yanına kurulan LED ekranlardan da tribünlere turuncu-lacivertli takımın şampiyonluk hikayesi için hazırlanan kısa film yansıtıldı.

Ayrıca Hande Yener de taraftarların isteğiyle üçlü çektirdi.

Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kupa seremonisi için sahneye önce kulüp çalışanları davet edildi. Ardından turuncu-lacivertli futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye çağrıldı. Yabancı futbolcular platforma ülkelerinin bayraklarıyla çıktı. Bunun yanında oyuncuların çoğunluğu kupa ve madalyalarını almaya yanlarında çocuklarıyla geldi.

Süper Lig'de 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Mehmet Topal, Barış Manço'nun 'Dönence' şarkısıyla sahneye çıktı.

Turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci de Özel Harekat Marşı eşliğinde sırtında Türk bayrağıyla platforma geldi ve asker selamı verdi.

Takım kaptanlarından Visca'nın bebeğiyle platforma gelip dans etmesi güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Medipol Başakşehir alt yapısından yetişen ve uzun yıllardır formasını giydiği turuncu-lacivertlilerde ilk şampiyonluğunu kazanan kaptan Mahmut Tekdemir ise Zakkum'un 'Hatıran Yeter' şarkısını kullandı.

Teknik heyet de yerini aldı

Futbolcuların ardından teknik heyet tek tek isimleri okunarak sahneye çağrıldı. Son olarak da Teknik Direktör Okan Buruk davet edildi. Buruk, 'Başakşehir Marşı' eşliğinde taraftarı selamlayarak platforma geldi.

Göksel Gümüşdağ, 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını kullandı

Törenden önce Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ve kulüp yöneticileriyle birlikte Başkan Göksel Gümüşdağ da sahneye çıktı. Gümüşdağ'a, Ahmet Kaya'nın 'Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz' eşlik etti. Burada kısa bir konuşma yapan Göksel Gümüşdağ, "Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Siz inandınız, yılmadınız, bize cesaretlendirdiniz. Başta Teknik Direktörümüz Okan Buruk olmak üzere tüm oyuncularıma, sizlere ve tüm Başakşehir ailesine şampiyonluğu armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak için yola çıktık. Centilmenliğimiz, kurumsal yapımızla Türkiye'de model olmak istiyoruz anlayışıyla yola çıktık. Polemikten uzak, sadece futbol. Bu duygumuzu anlattık. Kurucu başkanımız 'Yolunuz açık olsun' dedi. Zor günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu ama aile içinde çözdük. Sabırdan, edepten asla taviz vermeyiz. Türkiye'de şampiyonluğumuz için dua eden, Balkanlardan dua eden herkesten Allah razı olsun. Hamd ediyorum Allah'ıma, binlerce şükür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği forma emekli edildi

Törende Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turuncu-lacivertlilerin şampiyonluğu için gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başekşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli ettiğini açıkladı. Bu esnada da stadın bir bölümünde, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı büyük bir 12 numaralı forma açıldı.

Kupayı Nihat Özdemir verdi

Başakşehir'e 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası gecenin sonunda takdim edildi. Kupa seremonisinde futbolcular ve teknik heyet korona virüs sebebiyle madalyalarını kendileri taktı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu ve Edin Visca'ya verdi.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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