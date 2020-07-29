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Şampiyon Başakşehir'e Kiğılı şıklığı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in kıyafet sponsoru Kiğılı, şampiyon takıma yakışır özel dikim ürünleriyle tepeden tırnağa şık bir görüntü sağladı.

Şampiyon Başakşehir'e Kiğılı şıklığı
29.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:00

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in kıyafet sponsoru Kiğılı, şampiyon takıma yakışır özel dikim ürünleriyle tepeden tırnağa şık bir görüntü sağladı.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Türk sporunun ve sporcusunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Kiğılı'nın sponsoru olduğu Medipol Başakşehir, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Yeni kıyafetleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Başakşehir futbol takımı, tepeden tırnağa Kiğılı şıklığını taşıdı.

"Sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı.

Futbol ekonomisinin tüm dünyada önemli bir paya sahip olduğuna işaret eden Suerdem, şunları kaydetti:

"Futbolcuların şıklığından sorumluyuz, bunu aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Sponsorluğunu üstlendiğimiz takımlar arasında Başakşehir Kulübü'nün yanı sıra Sivasspor, Göztepe Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Türk Telekom Basketbol Takımı, Bahçeşehir Basketbol Takımı, Balıkesir Spor Kulübü yer alıyor. Yakın zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu ile çok anlamlı bir çalışmaya imza attık. Yalnızca ülkemizde değil, global çapta da spora ve sporcuya desteklerimizi sürdürüyoruz. Yine yakın zamanda Alman takımı Fortuna Düsseldorf Futbol Kulübü'nün ve Buz Hokeyi takımının resmi kıyafet sponsoru olduk. Bu iki sponsorluk Almanya'ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemi de ortaya koyuyor."

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı, yurt içinde toplam 67 ilde 226 mağazada ve yurt dışında 40 ülkede 150'yi aşkın satış noktasında hizmet veriyor.

Kiğılı, Türkiye'de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ederken, spora ve sporcuya olan desteğini de bırakmıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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