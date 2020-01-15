Şampiyon babanın şampiyon çocukları

15.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:41

Antalya'da babası Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve ağabeyleri kick boksta Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki Ayşe İkra Erdoğan, Muaythai Emfcup Açık Uluslararası Avrupa Kupası'ndaki birinciliğinden sonra şimdi dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Muaythai Milli Takım Antrenörü baba Erdal Erdoğan ile muaythai ve kick boksta Türkiye şampiyonları ağabeylerinin izinden giden Ayşe İkra Erdoğan, Türk bayrağını başarıyla dalgalandırmak istiyor.

Muaythai Milli Takımı'nda çocuklarının antrenörlüğünü de yapan Erdal Erdoğan'ın 17 yaşındaki oğlu Recep Tayyip, muaythai müsabakasında Türkiye birinciliği elde ederken, 15 yaşındaki oğlu Ahmet Faruk da Minik ve Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu. Evin en küçüğü Ayşe İkra Erdoğan ise Aralık 2019'da düzenlenen Muaythai Emfcup Açık Uluslararası Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Ayşe İkra Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını ve ağabeylerini örnek alarak muaythai sporuna başladığını belirterek, "Babam Avrupa şampiyonu, ağabeylerim ise Türkiye şampiyonu oldu. Hedefim her zaman birinci olmaktı. Geçen yıl aynı branşta Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bu yıl da Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. Şu anda hedefim dünya şampiyonu olmak. Muaythai sporunu seviyorum, kendimi daha çok güvende hissediyorum." diye konuştu.

Muaythai Milli Takım Antrenörü baba Erdal Erdoğan da çocuklarının babasına özenerek şampiyon olduklarını anlatarak, "Kızım ağabeyleri ile beraber çalıştıktan sonra benimle ikili mücadelede maçlar yaptı. Yani babasını döverek Avrupa şampiyonu oldu. Kızımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA