Şampiyon atletlerin şampiyon annesi
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Şampiyon atletlerin şampiyon annesi

Şampiyon atletlerin şampiyon annesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YAŞAR Üniversitesi'nin milli atletleri Berfe Sancak ve Tibet Sancak'ın anneleri Hanife Sancak da aynı çocukları gibi sporda büyük başarılara imza attı.

YAŞAR Üniversitesi'nin milli atletleri Berfe Sancak ve Tibet Sancak'ın anneleri Hanife Sancak da aynı çocukları gibi sporda büyük başarılara imza attı. Hanife Sancak atletizmde Balkan ve Türkiye rekorları kırarak birçok önemli derece alırken, çocuklarının başarısı için de büyük fedekarlıklarda bulundu. Türkiye'yi milli takım formasıyla temsil ederek uluslararası başarılara imza atan atlet kardeşler Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Berfe Sancak ve Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencisi Tibet Sancak, spor yaşantısına onlarca madalya sığdırmış annelerinin yolundan gittiklerini söyledi.

HEM ANNE HEM ANTRENÖR

Çocuklarının aynı zamanda antrenörlüğünü yapan Hanife Sancak, eşi Murat Sancak ile pistlerde tanıştığını belirterek, çocuklarının kendilerinin izinden gidip milli takıma seçilip dereceler kazanmalarının gururunu yaşadığını söyledi. Çocuklarının atletizmde başarılar kazanırken akademik hayatta da başarılı olması için çabaladıklarını ifade eden anne Sancak, "Spor, hayatımızın her anında var. Çocuklarımızın evde anneleri, pistte antrenörleriyim. Pistte tamamen antrenör-öğrenci ilişkisi içindeyiz. Pistte bana, 'Anne' dediklerinde tatlı sert oluyorum. 'Evde anneniz, burada hocanızım' diyerek çocuklarımla iletişim kuruyorum. Sahadaki olayı sahada bırakıp evde yine anne-aile-çocuk ilişkisini sürdürünce bir sorun yaşanmıyor. Kendim de spor yaşantımda aynı aşamalardan geçtiğim için bu durum evdeki anne-kız, anne-oğul ilişkimizi olumlu etkiliyor" dedi."ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"Çeşitli yaş gruplarından birçok çocuk ve gence antrenörlük yapan Hanife Sancak, "Kendi çocuklarımla sporcu-aile ilişkisini yaşadığım için diğer çocukları da her zaman kendi çocuklarım gibi görüyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Kendi çocuklarımızın ve yetiştirdiğimiz çocukların milli takıma seçilmesi, başarı kazanmaları bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Biz de spor yaptık, orada heyecan ve gurur duyduk. Ancak çocuklarımızla ve öğrencilerimizle duyduğumuz gurur çok daha fazla" diye konuştu. Çocuklarının eğitim hayatlarını çok önemsediklerini dile getiren Hanife Sancak, "Sporla uğraşırken bir yandan da eğitim hayatlarında başarılı olmaları için onları hep destekledik. İlk başından itibaren, sporu yapsınlar ama akademik anlamda da başarılı olup üniversitede iyi bir eğitim alsınlar istedik. Okul, antrenman sistemi anne ve baba desteğiyle oluyor. Böyle düşünerek hayatımızı programladık. Spordaki başarılarıyla gurur duyduğum kadar akademik başarıları ile de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı."ROL MODELİMİZ ANNEMİZ OLDU"Genç atletler Berfe Sancak ve Tibet Sancak ise "Atletizm bizde bir aile geleneği. Kendimizi bildik bileli ailecek birlikte pistlerdeyiz. Annemiz bizim için çok iyi bir rol model oldu. Anneler ne kadar bilinçlenir ve hayatta söz sahibi olursa bizim gibi sporda ya da başka alanlarda başarılı olan çocukların sayısı o kadar artar. Küçüklüğümüzden bu yana bizi her konuda eğittiği ve her kararımızda yanımızda olduğu için ne kadar teşekkür etsek az. Her şeyi beraber yaşadık ve beraber başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Hakkını asla ödeyemeyiz, bize hem anne hem antrenör hem arkadaş oldu. Annemiz olmadan asla başaramazdık" diyerek duygularını dile getirdi.

Şampiyon atletlerin şampiyon annesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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