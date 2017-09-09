Şampiyon Atlet Ramil Guliyev Taraftarlarla Buluştu

Bir Dünya Şampiyonasında Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu.



Londra'da düzenlenen IAAF Dünya Şampiyonası'nda, 200 metre finalinde şampiyon olan Fenerbahçeli Milli Atlet Ramil Guliyev, bugün saat 20: 00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesinde Maraton Fenerium mağazasında sarı lacivertli taraftarlara imza dağıttı.



Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getiren Guliyev için özel hazırlanan tshirtü satın alan Fenerbahçeli taraftarlar, mağaza içinde kurulan bir bölümde başarılı atletten imza aldılar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Ramil Guliyev'in taraftarlarla görüntüsü



Genel detaylar



HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA