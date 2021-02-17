Şampiyon atların yetiştirildiği Eskişehir'deki tarım işletmesinde 2021'in 60. tayı kar üstünde doğdu

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulu olan ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde 2021'in 60'ıncı tayı doğdu.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulu olan ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde 2021'in 60'ıncı tayı doğdu.

Sultan 2. Mahmut'un 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurdurduğu, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde ocak ayı başında başlayan doğumlarla "geleceğin şampiyonları" dünyaya geliyor.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden biri olan, Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Hızlıtay gibi şampiyon atlara ev sahipliği yapan işletmedeki tay doğumları uzman personel gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Nurettin Aral Kısrak Tavlası'na ait meradayken sancılanan Zamangülü adlı kısrağın ani doğumu da görevli personel tarafından dikkatle gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek tayın dünyaya gözlerini açtığı kar üstündeki doğum, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

"Doğumun ardından kısrak ve tayı locasına alındı"

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tay doğumlarının genellikle gece saatlerinde olduğunu belirterek, gündüz doğumlarının ise nadiren gerçekleştiğini söyledi.

Söz konusu nadir doğumlardan birine şahitlik edildiğini anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Kar üstünde ve gündüz doğum çok nadirdir çünkü biz doğumları genellikle locada gerçekleştiriyoruz. Kısrak, ani doğum sancısına dışarıda yakalandı. Doğum çok hızlı gerçekleştiğinden dışarıda doğurmak zorunda kaldı. Arkadaşlarımızın gözetimi altında yapılan müdahalelerle sağlıklı şekilde erkek bir tay dünyaya geldi. Doğumun ardından kısrak ve tayı locasına alındı."

Karabulut, tayın babasının Hızlıtay, annesinin ise Zamangülü adlı atlar olduğunu belirterek, "Şu anda sahada koşan Aşkartay isimli yarış atının anne ve babadan kardeşi olarak gözlerini açtı. Şampiyon adayı bir tayımız olacak. İnşallah, gelecekte pistlerde fırtına gibi eser." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık