03.11.2019 13:27

Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, birimler arası hali saha futbol turnuvasında şampiyon ASKİM oldu.



Adıyaman Belediyesi'nde çalışan personelin kaynaşması amacıyla Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Adıyaman Belediyesi Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) oldu.



Büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvanın final maçında itfaiye müdürlüğüyle karşı karşıya gelen ASKİM, rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final maçını Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve Spor İşleri Müdürü İshak Yıldız izledi.



Adıyaman Üniversitesi halı sahasında gerçekleştirilen turnuvanın final maçından sonra takımları tebrik eden Başkan Kılınç, şampiyonun kupasını takdim ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz da finalistlerden İtfaiye Müdürlüğü'ne hediyelerini verdi.



3 grupta toplam 15 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, centilmence geçen turnuvadan dolayı tüm takımlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA