Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi

Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı mağlup ederek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi.

THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı mağlup ederek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali'nde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlı kafileyi uçak çıkışında bando ekibi karşıladı. Başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular, bando ekibinin çaldığı şarkılara eşlik ederek şampiyonluğu kutladı. Basketbolcular ve teknik ekip daha sonra çıkışta bekleyen ailelerinin yanına gitti ve mutluluklarını paylaştı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi
Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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