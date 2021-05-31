Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı
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Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague'de sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı.

THY Euroleague'de sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılarda oyuncular ve teknik ekip mücadelenin sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Şampiyon Efes daha sonra düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'nun takdim ettiği kupayı kaptan Doğuş Balbay havaya kaldırdı. - İSTANBUL

Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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