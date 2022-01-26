Şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı

BURSA (AA) - Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) 2022 yılının şampiyon adayı tayları dünyaya gözlerini açmaya başladı.

Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu tarım işletmelerinde haziran ayına kadar toplam 380 tayın doğması bekleniyor.

TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, AA muhabirine, Safkan Arap atı yetiştiriciliğini Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu tarım işletmelerinde sürdürdüklerini söyledi.

Üç işletmede şu ana kadar toplam 87 baş tayın doğduğunu anlatan Kocabay şöyle konuştu:

"Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmelerde haziran ayına kadar sürmesi beklenen doğumlarda, toplam 380 baş tayın dünyaya gelmesi bekleniyor. Ülkemizde Arap atçılığı camiasının yakından tanıdığı ve her biri isim yapmış Ayabakan, Tamerinoğlu Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt, Özgünhan, Turbo gibi ünlü aygırlar ile her biri camiaya nice şampiyonlar kazandırmış annelerin yavruları, TİGEM işletmelerinde uzman personelin desteği ve bakımı ile ideal koşullarda dünyaya geliyor."

Sektöre her yıl 260 baş yarış tayı kazandırılıyor

Kocabay, TİGEM'in Türkiye'deki safkan Arap atı yetiştiriciliğinin teminatı konumunda olduğuna değinerek, 1250 civarında safkan Arap atı varlığı ile atçılık faaliyetinin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Her yıl ortalama 260 baş üstün performanslı yarış tayının atçılık sektörüne kazandırıldığının altını çizen Kocabay, TİGEM'in çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olarak Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde ülkede tek olma özelliğini sürdürmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.