Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
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Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attıTFF 1'inci Lig'in son haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden ve 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Adana'ya dönüşte üstü açık otobüs ile gece saatlerinde şehir turu attı.

Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı

TFF 1'inci Lig'in son haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden ve 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Adana'ya dönüşte üstü açık otobüs ile gece saatlerinde şehir turu attı. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları ise meşale yakıp, futbolcuları selamladı.

TFF 1'inci Lig'i 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, saat 02.15 sıralarında havayolu ile İzmir'den Adana'ya geldi. Havaalanında şampiyon için hazırlanan üstü açık otobüse binen kafile, polis eskortuyla kentte tur attı. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, yol kenarında meşale yakıp, futbolcuları selamladı. Kafileyi taşıyan otobüs, Atatürk Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve Şehitler Bulvarı'ndan geçip, daha sonra tesislerde turu bitirdi. Konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için tesislerde havai fişek gösterisi yapıldı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı.

Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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