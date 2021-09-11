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Şampiyon Abdullah Öztürk ve paralimpik sporculardan Trabzonspor antrenmanımıza ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şampiyon Abdullah Öztürk ve paralimpik sporculardan Trabzonspor antrenmanımıza ziyaret

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında masa tenisi branşında ülkemizi temsil eden ve altın madalya kazanan sporcu Abdullah Öztürk ile yine masa tenisi branşında bronz madalya kazanan Ali Öztürk ve Nesim Turan'ın yanı sıra, paralimpik sporcular Süleyman Vural ve antrenörleri Burak Ulusoy,...

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında masa tenisi branşında ülkemizi temsil eden ve altın madalya kazanan sporcu Abdullah Öztürk ile yine masa tenisi branşında bronz madalya kazanan Ali Öztürk ve Nesim Turan'ın yanı sıra, paralimpik sporcular Süleyman Vural ve antrenörleri Burak Ulusoy, Trabzonspor antrenmanı ziyaret etti.

Amatör Branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen ziyarette Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelen paralimpik oyuncuları bir süre sohbet ettikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Trabzonspor'u Tokyo'dan takip ettiğini ifade eden olimpiyat şampiyonu sporcu Abdullah Öztürk, "Olimpiyatlarda Tokyo saatiyle gece 02.30'da maçlarımızı izledim. Ertesi gün maçım vardı, hocalarım gelip bana "dinlenmen lazım" diyordu, ben de onlara "hocam Trabzonspor'un maçı var, izlemem lazım" diyordum. Giresunspor maçını izledim, çok güzeldi. Lige iyi başladık, inşallah bu hafta da galibiyet alacağız" dedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı başta Paralimpik Oyunları Şampiyonu sporcu Abdullah Öztürk olmak üzere diğer tüm oyuncuları tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından futbolcular paralimpik sporcularına forma hediye etti. - TRABZON

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Haber: Şampiyon Abdullah Öztürk ve paralimpik sporculardan Trabzonspor antrenmanımıza ziyaret - Haberler Spor
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