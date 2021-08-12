'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
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'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama

'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da görkemli bir şekilde karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da görkemli bir şekilde karşılandı.

Trabzon Havalimanı'nda kalabalık grubun tezahüratları eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çaldığı kahramanlık türküleriyle karşılanan Busenaz Sürmeneli, burada yaptığı açıklamada amacının bundan sonra da madalyalar kazanmak olduğunu söyledi. Kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, çok gururlu olduğunu belirterek, "Ben bir söz vermiştim. Bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum. Bu şehir bunu hak ediyordu. Ben de bu şehrin öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzon'a, Trabzonspor'a armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var. Bu madalya, Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılarla buraya gelmek nasip olsun. Çok mutluyum. Şehri ve insanları görünce daha çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalyayı buraya getirdim" dedi.

"Sözümü tuttuğum için çok mutluyum"

Antrenörü Cahit Süme de 2013 yılında sosyal medya hesabından verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Avrupa ve dünya derecelerim oldu. Trabzon'a, Avrupa ve dünyada ilk madalyayı ben kazandırdım. İlk olimpiyata giden sporcu ben oldum. Belki olimpiyat madalyası kazanamadım ama hep olimpiyat madalyası aşkıyla yaşadım. 2013 yılında sosyal medya hesabımdan bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı sporcu yetiştireceğim ve halkı sokaklara dökeceğim dedim. Evet halk sokaklarda. Sözümüzü tuttuğum için çok mutluyum" diye konuştu. - TRABZON

'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama
'Şampiyon'a memleketinde görkemli karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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