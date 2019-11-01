Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon 6. bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm izle

01.11.2019 09:17

Perşembe günleri izleyici ile buluşan Şampiyon, 6. Bölümü ile nefesleri kesti. Geniş oyuncu kadrosu ve nefes kesici sahneleri ile dizi severleri ekrana bağlayan Şampiyon yeni bölüm sonrası Şampiyon 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Şampiyon yeni bölüm izle. Şampiyon 6. bölüm yayınlandı.

ŞAMPİYON 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat Zafer'e Tansel'le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş'i geri alabilmek adına Fırat'ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat'ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat'ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir. Zafer ve Fırat ikilisi Yaman'dan habersiz bir şekilde antrenmanlara devam ederken Yaman da Serhat ve Mücella'yla konuşup Fırat hakkındaki şikayet dilekçesini çektirebilme telaşına düşmüştür.

Suna, babasının yokluğunda Güneş'le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat'la ilgili iç hesaplaşma yaşamaktadır. Ve ilk defa 7 yıl önceki maçta abisinin yerine Fırat'ın da ölebileceği ihtimalini düşünür. Fırat'ın suçsuz olabileceği gerçeği Mücella cephesinde de işlerin karışmasına sebep olur. Tansel'den aldığı parayla yetinmeyen Mücella, kocasıyla arasının bozulduğu ve yuvasının yıkılmak üzere olduğu bahanesiyle Tansel'in kapısına dayanır. Fakat bu hareketi ona pahalıya mal olacaktır.

Fırat'ın çıkacağı kafes dövüşü maçında onu büyük bir tehlike beklemektedir ve Fırat bu tehlikeden habersiz, karma dövüş şampiyonu olan rakibi Camgöz'ün karşısındaki yerini alır. Fırat köşeye sıkıştığı maçta canı için mücadele verirken Zafer de Tansel'i köşeye sıkıştıracak çok önemli bir bilgi edinmiştir. Hayatlarını tamamen değiştirecek bir bilgi. Ama bilmedikleri şey hayatlarındaki en büyük düşmanın Tansel olmadığı gerçeğidir. Yakın bir zamanda en tehlikeli düşmanlarıyla, Derviş Aladağlı'yla tanışacaklardır.

ŞAMPİYON 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

ŞAMPİYON 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Şampiyon 6. bölümü izleyeneler Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak etti. Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

ŞAMPİYON 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NE?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Erkan Avcı (Zafer)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

İlayda Alişan (Neslihan)

Deniz Durmaz (Eylül)

Şahin Kendirci (Şahin)

Burak Altay (Kado)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Halit Özgür Sarı (Kerem)

Vedat Erincin (Harun)

Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)

Meltem Savcı (Gülten)

Volkan Keskin (Uraz)